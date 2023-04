Processione Giovedì Santo Marsala: tutto l’itinerario

C’è attesa per la Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù, uno degli eventi più importanti della tradizione marsalese.

La classica “Processione del Giovedì Santo” si terrà oggi e torna dopo la prima nel post-pandemia andata in scena lo scorso anno. Una manifestazione che accoglie sempre tanti visitatori e turisti da ogni parte d’Italia e del Mondo. Questo l’itinerario: uscita dalla Chiesa Sant’Anna ore 13, via XIX Luglio, Piazza San Francesco, via Armando Diaz, via XI Maggio, Piazza della Repubblica (Loggia), via Garibaldi, Piazza Mameli (Porta Garibaldi), via Vespri, Piazza del Popolo, via Mazzini, Piazza F. Pizzo (ex Inam), via Roma, Piazza Matteotti, via XI Maggio, via Rapisardi, via San Michele, via XIX Luglio e rientro in Chiesa Sant’Anna.

In Piazza Loggia ci sarà anche un maxischermo per assistere a tutta la processione, con commenti e ospiti in diretta.