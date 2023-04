In occasione della Processione dei Misteri nella giornata di domani venerdì 7 aprile, a Trapani la raccolta porta a porta nella zona centro storico avverrà tutta nella fascia oraria 6-12 sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, così da evitare esposizione di rifiuti nel pomeriggio in tutto il centro storico. Si richiede massima collaborazione.