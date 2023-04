Karate Marsala: Vito Margiotta domina la Coppa Italia

Grande affermazione per Vito Margiotta atleta del Karate Marsala diretto del Maestro Vito Genna che, dopo aver vinto la tappa di Roma e l’altra in Abruzzo, domina pure alla Coppa Italia di Milano. Praticamente senza avversari nella sua categoria, Senior cinture nere meno 70 kg, Vito, adesso anche campione italiano, aveva vinto l’ultimo mondiale di kumite (combattimento).

A tenergli testa solo il fratello Ignazio e nell’arco dell’anno un paio di volte sono arrivati a sfidarsi in finale. Ora Vito Margiotta andrà in raduno con la Nazionale per prepararsi agli Europei che si svolgeranno in Slovenia.