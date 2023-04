Berlusconi ha la leucemia e dice ai suoi: “Il Paese ha bisogno di voi”

Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri in Terapia Intensiva, ha una leucemia cronica e ha iniziato le cure. Ma continua, pare, a riunire i suoi.

Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché “... Il Paese ha bisogno di noi. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre”. E’ quanto si legge in una nota di FI.

“Non c’è nessuna rivoluzione nel partito: Berlusconi, nella telefonata ha voluto essere informato dei lavori parlamentari e dell’attività del partito come se niente fosse”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli.

“La gravità della malattia e la sua intensificazione, che non esclude la guarigione, fanno capire che Berlusconi deve occuparsi di se stesso, non può più fare il protagonista politico in prima fila. Quindi alle prossime elezioni politiche avremo una configurazione di Forza italia e dell’ambito centrista diversa dall’attuale. Lui potrà essere azionista di maggioranza e un grande vecchio”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, all’inaugurazione della mostra su Leonardo.