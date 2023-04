A Marsala arriva il primo chiosco di gelati in centro città. E’ una Dolce Tentazione (summer)

Dal 2010 Dolce Tentazione è un punto di riferimento per i marsalesi che amano la buona pasticceria, soprattutto il cannolo, vero punto di forza del punto vendita che si trova a Marsala, in via Giulio Anca Omodei, 3.

Anni di esperienza nel settore hanno fatto in modo che nascesse Dolce Tentazione Summer. In pieno centro storico, marsalesi e turisti, potranno gustare un ottimo gelato, dai gusti classici a quelli particolari. Inoltre ci si può prendere una pausa dal lavoro, gustando un’ottima creap, un buon waffel o una sfiziosa granita.

Non può mancare la specialità della casa, il cannolo col gelato, una prelibatezza che promette di far impazzire quanti avranno voglia di provarlo. Per i momenti più dolci della giornata puoi scegliere anche il pinguino, il classico cono gelato ricoperto di cioccolato.

Le novità da Dolce Tentazione Summer non sono ancora finite. Nei prossimi giorni altre sorprese.

Giacomo e il suo staff, vi aspettano in Piazza Matteotti (Porta Mazara), nell’unico chiosco di gelati del centro storico di Marsala.