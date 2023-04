Sembrava un reperto ma forse è un ordigno, chiusa una Piazza a Trapani

Allarme bomba questa mattina nel pieno centro di Trapani. In un palazzo vicino Piazza Vittorio Emanuele, una residente ha rinvenuto un cilindro in un magazzino al piano terra e, credendo si trattasse di un oggetto raro o di un reperto lo ha portato con sè in macchina.

Solo dopo ha notato che poteva trattarsi di un residuo bellico chiamando le forze dell’ordine. La Polizia è giunta subito sul posto transennando la Piazza vicino la Fontana del Tritone, ha evacuato gli abitanti del Palazzo e fatto chiudere le attività commerciali. Sono giunti sul posto anche i Vigili del Fuoco in attesa degli artificieri.