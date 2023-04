Il consiglio comunale di Marsala chiede al sindaco di riferire sullo stato di attuazione del programma

Avviata la seduta con la presidenza di Piero Cavasino, il Consiglio comunale di Marsala – presenti l’assessore Ivan Gerardi e la vice sindaco Valentina Piraino – ha registrato le iniziali comunicazioni di alcuni consiglieri.

Pino Ferrantelli (traffico caotico in via Sibilla per lavori in corso; si prolunga la chiusura della piscina; mancanza di iniziative e progetti per l’autismo), Massimo Fernandez (chiede più controlli per l’alta velocità dei veicoli nel centro urbano), Pino Carnese (viabilità caotica per lavori in corso; ritardo nelle risposte alle interrogazioni rivolte al sindaco), Flavio Coppola (comunica l’inizio dei lavori per la messa in sicurezza della scuola Caimi di Amabilina, proposti con emendamento dal Consiglio), Leo Orlando (si complimenta per i lavori di efficientamento energetico sullo Scorrimento Veloce, grazie anche alle osservazioni delle competenti Commissioni consiliari) e Rosanna Genna (poca attenzione in alcune aree a verde del cimitero; presenza di erbacce lungo i marciapiedi di via Mazara).

Concluse le comunicazioni, è stato posto in trattazione il punto riguardante l’Odg “Relazione sullo stato di attuazione del programma del sindaco”, così come proposto da Gabriele Di Pietra. Lo stesso ha relazionato in merito, chiarendo che si tratta di una richiesta da avanzare al sindaco per presentare in Aula l’attività svolta dalla sua Amministrazione, secondo quanto stabilisce la vigente normativa in materia.

L’Aula ha approvato con 15 voti favorevoli e un’astensione, con W. Alagna che ha motivato politicamente il suo voto favorevole.

Successivamente, su proposta di Leo Orlando, dallo stessa motivata, si è posto in trattazione il punto riguardante “Audizione edilizia scolastica”, la cui discussione è stata comunque rinviata alla presenza dell’assessore Ignazio Bilardello.

Dopo una breve sospensione, il presidente Enzo Sturiano ha reso noto all’Aula la comunicazione dell’Assessorato regionale Territorio Ambiente – inviata anche ad altri Comuni siciliani – con la quale si invita il Consiglio a provvedere all’adozione preliminare del Piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM) entro il prossimo 30 aprile, trascorso il quale sarà nominato un commissario ad acta. Sul punto sono intervenuti Nicola Fici e G. Di Pietra, manifestando l’urgenza di attivarsi anche in Commissione per l’approvazione dell’atto e chiedendo altresì di accertare le responsabilità che hanno causato il richiamo della Regione ad adempiere.

Prima di chiudere la seduta e rinviare i lavori ad oggi, 5 aprile (ore 17), il vice sindaco Valentina Piraino ha relazionato sull’atto – dalla stessa proposto – riguardante la “Costituzione di Comunità di Energie rinnovabili e solidali”, volte a promuovere la sostenibilità energetico-ambientale. La stessa Piraino ha pure comunicato che sull’autismo si è in attesa dei finanziamenti regionali per un progetto specifico ma che, nell’attesa, si sta operando in ambito del Piano di Zona.