Dallo Stadio alla Piscina comunale, lo stato dell’edilizia sportiva a Marsala. Parla il consigliere Pugliese

Lele Pugliese, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Palazzo VII Aprile, è componente della VI Commissione che si occupa di Sport, Turismo e Spettacolo. E di Sport, ancora una volta, parliamo in questa intervista.

Consigliere Pugliese, è trascorsa metà consiliatura, è tuttavia, ad analizzare la situazione dell’impiantistica, sembra di essere ancora all’anno zero. Qual è, ad esempio, la situazione dello Stadio Comunale “Nino Lombardo Angotta”?

Per lo Stadio lilybetano c’è un’autorizzazione dei Vigili del Fuoco solo parziale. Gli spalti non sono ancora agibili perchè le dovute prescrizioni devono essere ancora adempiute. Come Commissione abbiamo raccomandato all’Amministrazione comunale, di insistere sul rifacimento del manto erboso e sul progetto di efficientamento energetico del Municipale; situazioni queste, che hanno subito un rallentamento a causa del passaggio e dell’insediamento del nuovo Esecutivo regionale. Ma dobbiamo insistere su questi due ultimi punti. Per quanto attiene la pista di atletica, invece, l’iter progettuale è più avanti, aspettiamo solo il finanziamento.

La situazione della Piscina comunale, rischia di portare l’impianto, che fu un fiore all’occhiello dell’Ente, alla totale mancanza di funzionamento. E oggi? Cosa accade?

Il contenzioso aperto con gli ultimi gestori della Piscina comunale, sembra di difficile risoluzione. La vasca e più in generale la struttura è in uno stato di totale abbandono. L’unica possibilità per avere l’impianto funzionante, è quella di un investimento, anche tramite richiesta di finanziamento ad hoc, per rimettere in sesto la Piscina.

Lei, la Commissione, la sua maggioranza, siete ottimisti sulla restituzione della Piscina alla fruibilità dei marsalesi?

Non si tratta di essere ottimisti e neppure di essere fiduciosi, occorre lavorare nella giusta direzione e mi sembra, per quanto compete al mio partito, che il neo assessore Ignazio Bilardello, che ci rappresenta in Giunta, si stia muovendo nella giustizia direzione.

Seppure la siccità è un fenomeno che piega la Sicilia, quelle volte in cui ha piovuto, al PalaBellina si è riproposto il problema delle infiltrazioni di acqua piovana…

Per la Palestra che ospita le gare di volley è stato richiesto un finanziamento regionale per affrontare definitivamente il problema delle infiltrazioni. Tuttavia ancora manca il progetto esecutivo.

Nei prossimi giorni la Città lilybetana sarà protagonista nel ciclismo con lo start della prima tappa del Giro di Sicilia. Il vostro partito c’ha puntato molto.

Mi sento di poter dire che il mio partito, Fratelli d’Italia, ha voluto fortemente che tale evento partisse proprio dalla nostra Città. Grazie all’interessamento del deputato regionale Nicola Catania, che ha promesso la sua presenza giorno 11 aprile al nastro di partenza al Monumento dei Mille e dell’assessora Elvira Amata che sarà quest’estate sarà a Marsala in occasione del Campionato Europeo di Kite Freestyle che si terrà nelle acque dello Stagnone.