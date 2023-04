Petrosino: approda in Consiglio la dichiarazione di dissesto

La dichiarazione di dissesto finanziario approda al Consiglio comunale di Petrosino. L’assemblea civica è stata convocata dalla presidente Liliana Giordano per la giornata di martedì 11 aprile (a partire dalle ore 18) per affrontare questo delicato argomento, l’unico all’ordine del giorno. La seduta segue l’approvazione, da parte del commissario Angelo Sajeva, del rendiconto di gestione 2021, che ha certificato un disavanzo di circa 19 milioni di euro.

“L’amministrazione Anastasi ha sempre puntato sul dissesto”, si legge in una nuova nota inviata alla stampa dal gruppo Cambia Petrosino, che lamenta la mancata presentazione del piano di riequilibrio.

In realtà, fonti vicine alla maggioranza fanno sapere che il piano di riequilibrio predisposto nelle scorse settimane, sarebbe stato ritenuto non sostenibile dagli uffici. A questo punto, dunque, la dichiarazione di dissesto viene considerata come una conseguenza inevitabile. Se il Consiglio comunale di Petrosino dovesse approvarla, non si andrebbe allo scioglimento dell’ente. La normativa prevede, infatti, che il Ministero nomini una commissione speciale per la gestione del dissesto, con un piano di rientro dilazionato negli anni. Dall’altra parte, l’Amministrazione e il Consiglio comunale eletti lo scorso giugno resterebbero in carica per la gestione corrente e futura dell’ente, fino alla conclusione del mandato. Se, invece, nella seduta dell’11 aprile il Consiglio bocciasse la dichiarazione di dissesto (ipotesi, comunque, alquanto remota) si procederebbe allo scioglimento.