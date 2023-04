Giro di Sicilia di ciclismo, rinviata a mercoledì 5 aprile la bitumazione di alcune strade marsalesi

Saranno eseguiti domani i lavori di ripristino del manto stradale in alcune vie di Marsala interessate al Giro ciclistico di Sicilia: partirà l’11 aprile dall’area del Monumento ai Mille. A tal fine, limitatamente alla giornata di mercoledì 5 aprile – dalle ore 7 alle ore 17 – sono state disposte le seguenti modifiche alla viabilità:

– via Scipione L’Africano, chiusura alla circolazione veicolare e divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata;

– via Sibilla, divieto di sosta con rimozione forzata;

– via Santa Lucia, tratto compreso tra via Delle Sirene e Lungomare Boeo, inversione del senso di marcia veicolare con direzione Lungomare;

– via Delle Sirene, tratto compreso tra via Santa Lucia e via S. L’Africano, chiusura al transito veicolare.

In pratica, il maltempo di ieri 3 aprile, ha comportato il rinvio a domani degli interventi