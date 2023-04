La Federazione Vela premia il pilastro marsalese Pasquale Teri

Prestigioso riconoscimento per il professor Pasquale Teri, uno dei protagonisti dell’attività velica lilybetana degli ultimi cinquant’anni.

La FIV (Federazione Italiana Vela) lo ha infatti insignito del titolo di “Ufficiale di regata benemerito”.

Pasquale Teri

Tra i fondatori del Circolo Velico Marsala, di cui fu successivamente anche Presidente, il prof. Teri si è sempre dedicato con passione e dedizione a questo sport continuando ad essere, ancora oggi, uno dei pilastri del Circolo Velico Marsala.

Dal 1986 il prof. Teri è Giudice internazionale di vela. È stato inoltre più volte Presidente dei Comitati di Protesta in vari campionati mondiali ed europei in diverse tipologie di barche, in campionati italiani delle classi olimpiche e in prestigiose manifestazioni. Tra queste, ad esempio, si ricorda il Trofeo “Princesa Sofia”, regata internazionale che si svolge a Palma di Majorca.

La sua carriera sportiva e la sua dedizione sono stati sottolineati anche dalla FIV che, nelle motivazioni che accompagnano la comunicazione del titolo conferito, evidenzia “la valida e qualificata collaborazione prestata in tanti anni di attività in favore dello sport della vela”.

“Siamo felici per il riconoscimento ottenuto dal professor Teri – commenta il Presidente del Circolo Velico Marsala, Rocco Lima – perché conosciamo la sua grande passione e la sua professionalità, consapevoli del prezioso contributo che, in tantissimi anni, Pasquale Teri ha dato alla vela marsalese e al nostro Circolo in modo particolare. La sua soddisfazione pertanto è anche la nostra. A lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per quanto fatto finora e i complimenti per questo prestigioso titolo”.