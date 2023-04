“Un sorriso per ogni bambino”, a Mazara si presenta l’evento solidale

Mercoledì 5 aprile, alle ore 10, presso la sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti – Piazza Plebiscito di Mazara del Vallo, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Un sorriso per ogni bambino”, evento solidale in programma il 26 aprile, alle ore 21, presso il CineTeatro Rivoli di Mazara del Vallo finalizzato a raccogliere fondi per le cure odontoiatriche di bambini bisognosi.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Mazara Del Vallo, è promossa dalla Fondazione La Scuola del Sorriso, nata con l’obiettivo di creare un network di professionisti a livello nazionale che possa svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione in ambito odontoiatrico pediatrico. Testimonial nazionale della Fondazione “La Scuola del Sorriso” è l’artista Silvia Mezzanotte, che si esibirà con i componenti dell’accademia di canto e musical “The Vocal Academy” in occasione dell’evento solidale del 26 aprile. Tra i protagonisti della serata, l’attore e il comico siciliano Marco Manera e l’attore Giuseppe Giacalone.

Alla conferenza stampa interverranno i rappresentati delle Istituzioni, delle associazioni di volontariato del territorio e i referenti della Fondazione La Scuola del Sorriso nonché promotori dell’evento solidale, la Presidente Morena Giacalone, il fondatore, Antonio De Pasquale, e il responsabile marketing e comunicazione, Antonio Vitolo.