Pallamano: la Th Alcamo vince facile contro Agrigento

Poco più di un semplice allenamento per la Th Alcamo ad Agrigento per un match, quello del Campionato serie B Drago di Pallamano, che è servito alla formazione di Benedetto Randes per dare continuità alla sua preparazione in vista dei prossimi impegni e portare così la sua striscia vincente a quota 14 tra Campionato e Coppa Sicilia.

Alcamo che si è presentato ad Agrigento senza Lipari appiedato dal giudice sportivo e Riccobono, ha praticamente accelerato nei primi 15 minuti con il parziale di 11-3 , trascinata da Saitta, Dattolo, Giacalone e Pizzitola. Si va così al riposo sul 20-11 per la Th che lascia qualche spazio di troppo ai ragazzi di Camilleri, ma come nelle due precedenti partite.

Alcamo non spinge più di tanto sull’acceleratore, facendo scivolare via la partita senza dannarsi l’anima. Nella ripresa non cambia di una virgola l’andamento del match con minuti importanti per Angelo Scirè e il giovane Pivot Gaspare Vaccaro, mentre Vincenzo Randes, Ale Fagone, Angelo Grizzo e Jannis Crimautopulos portano a casa una prestazione senza affanni in vista dei prossimi importanti impegni, partendo da sabato prossimo, vigilia di Pasqua, quando al Nuovo Pala Verga arriverà lo Scicli Hsc uscito sconfitto dal derby aciclitano, per la gara di recupero della seconda giornata della fase ad Orologio.

Th Alcamo che una settimana dopo, il 15 aprile, affronterà sempre in casa il Marsala, prima dello scontro diretto di Mascalucia con la capolista aetna di Domenica 23 aprile.