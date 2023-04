A Paceco un progetto di riqualificazione urbana e di recupero del Palasport

Tornerà a vivere il Palazzetto dello Sport di Paceco, chiuso nel 2012 e abbandonato al suo destino tra atti vandalici, eventi calamitosi e sequestri.

Lo annuncia l’Amministrazione Scarcella, precisando che la ricostruzione del Palazzetto è stata inserita in un progetto più ampio di rigenerazione urbana che porterà anche alla riqualificazione del quartiere “Sciarotta”, tramite un sistema di interventi riguardanti la villa comunale (che diventerà un parco urbano integrato), l’ampliamento e sistemazione della piazza Martiri di Nassiriya e la realizzazione di percorsi di collegamento tra queste aree, il tutto legato dal denominatore comune che sarà la vocazione sportiva dell’area.

“Questo intervento è stato candidato su più canali di finanziamento – sottolinea l’ingegnere Michele Ingardia, assessore ai Lavori Pubblici – e in attesa dei risultati, e con lo scopo di aumentare le probabilità di riuscita, ho dato disposizione di avviare apposita manifestazione di interesse e affidare l’incarico di progettazione: qualche giorno fa ho ricevuto il professionista incaricato, ingegnere Antonio Nigro, per un sopralluogo tecnico e la formalizzazione dell’incarico che avvia ufficialmente la progettazione”.

“La riconsegna del Palazzetto dello Sport a Paceco è un fatto storico – afferma il Sindaco, Giuseppe Scarcella -; in quella struttura sono cresciute diverse generazioni, sviluppando valori sani come l’amicizia e la condivisione. Questa amministrazione non poteva rimanere inerte alla mancanza della struttura e siamo arrivati a questo risultato risolvendo mille difficoltà. Un altro progetto, dunque, si aggiunge a tutti quelli fatti durante questo mandato per dare origine a grandi opere e sviluppo futuro del territorio”.