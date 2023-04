La Nuova Pallacanestro Marsala si china a una delle capoliste

Passo falso casalingo per la Nuova Pallacanestro Marsala. Al PalaMedipower infatti gli azzurri devono inchinarsi a una delle due capoliste, nello specifico Olympia Comiso, e cedere la posta in palio.

Coach Grillo si è ritrovato a fare la conta degli assenti. Per diversi motivi infatti Marsala si è trovato ad affrontare il big match senza Kovachev, Dancetovic, Minore, Linares e Aurelio Grillo… e con Svoboda in condizioni fisiche imperfette.

Partono forte gli azzurri, ma è un fuoco di paglia. Il primo quarto si chiude 16-19, ma già al riposo lungo i ragusani hanno praticamente vinto la partita, con il tabellone che dice 25-46. Nel secondo tempo invece, anche grazie alla vena realizzativa di capitan Frisella, Marsala dà la sensazione di potere tornare in scia, ma l’Olympia controlla e il finale dice 60-76.

Dopo il weekend di pausa per la Pasqua, la NPM giocherà sabato 15 aprile in trasferta contro la Domenico Savio Messina. Siamo al giro di boa del girone di ritorno, e gli azzurri devono sgomitare per rimanere nella parte alta della classifica di Serie C Silver, in modo tale da poter essere ammessa alla prossima Serie C unica, massimo campionato regionale che debutterà nel 2023-2024.

Il tabellino di gara

RISULTATO FINALE: 60-76 (25-46 1° Tempo)



NUOVA PALLACANESTRO MARSALA: Frisella 16, Genovese 14, Lentini 10, Svoboda 9, Agate 5, Chen 4, Abrignani 2, A. Cucchiara /, Donato /, Alfieri /.

Coach: G. Grillo.

Assistant: G. Cucchiara.



OLYMPIA COMISO: Iurato 19, A. Farruggio 18, Vona 13, Turner 11, Salafia 8, Desari 6, Nardi 1, Cacciaguerra /, Gyuzi /.

Coach: M. Farruggio.

Assistant: A. D’Iapico



Arbitri: Arturo Tartamella di Trapani e Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG)