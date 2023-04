Il Mazara perde di misura contro Sciacca

Il Mazara cade di misura sul campo dello Sciacca, steso da un gol di Mistretta nella ripresa per la 28ª giornata del campionato di Eccellenza, girone A, terminata 1-0.

Primo tempo_ Prima occasione per i gialloblù, Zummo rinvia addosso a Pace ma riesce a recuperare il pallone in area. Al 6’ Pace ci prova su punizione, palla sulla barriera. Dall’altro lato, tentativo di Mangiaracina con il mancino dal limite, sul fondo. Gara bloccata, poche emozioni e le condizioni del campo non aiutano.

Al 20’, Messina prova a rompere la monotonia con un destro da fuori che termina alto. Tre minuti dopo, Mazara vicino al vantaggio, cross dalla sinistra e girata acrobatica di Gancitano, Zummo respinge in corner. Sul calcio d’angolo, colpo di testa di Gancitano e palla di poco a lato. Al 43’, tentativo di Cesar da fuori, palla di poco alta. Dopo due minuti di recupero si va al riposo a reti bianche.

Secondo tempo_ Nessun cambio in avvio di ripresa nelle due formazioni. Padroni di casa subito pericolosi con un colpo di testa di Cinquemani che termina di poco alto. Il Mazara reagisce con una botta da fuori di Bari, palla deviata e poi bloccata da Zummo. Poco dopo anche Cesar ci prova da fuori, ma la sfera termina alta. Il campo viene allentato dalla pioggia, a risentirne è lo spettacolo con le occasioni da gol che latitano.

Al 75’, Sciacca in vantaggio: Santangelo serve Mistretta che col mancino batte Thomas. Subito dopo, Mazara vicino al pari con Gancitano che avanza e col sinistro conclude di poco a lato. All’83’ Sciacca a un passo dal raddoppio: Mistretta mette in mezzo per Mangiaracina che conclude a botta sicura, Thomas salva i suoi. Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio.

Il tabellino

Sciacca: Zummo, Mamone, Maniscalco, King, Rubino, Licata, Mistretta, Messina (85’ Nicosia), Mangiaracina (85’ Loddo), Coco (68’ Santangelo), Cinquemani. A disp.: Billera, Li Bassi, Miccolis, Biondo, Spina, Bellanca. All. Brucculeri.

Mazara: Thomas, Bertoglio, Saia (88’ Vellutato), Cesar, Lo Porto (88’ Semeraro), Denilson, Ricciulli, Bari, Gancitano, Pace (81’ Grela), Gomes. A disp.: Vaccarino, Dominguez, Saladino, Camara, F. Castro. All. Marino.

Arbitro: Ilaria Di Florio della sezione di Palermo

Assistenti: Giuseppe Belvedere (Palermo) e Luca Iannazzo (Palermo)

Marcatori: 75’ Mistretta

Ammoniti: Lo Porto (M), Pace (M), Gancitano (M), Zummo (S), Thomas (M), Bari (M), Maniscalco (S). Recupero: pt 2’, st 4’.