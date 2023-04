Elezioni Trapani, Tranchida annuncia il ‘futuro’ assessore: è Giuseppe Virzì

Giacomo Tranchida, durante la presentazione della lista “Insieme per la città”, ha annunciato il secondo assessore designato qualora fosse eletto – nuovamente – primo cittadino del capoluogo.

Si tratta di Giuseppe Virzì, classe ’78, educatore e già consigliere comunale uscente appartenete all’attuale maggioranza di governo. Laureato in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Virzì è da sempre in prima linea al servizio dei giovani ed è responsabile delle attività sociali dell’oratorio salesiano di Trapani.

«In questi anni – dice il Sindaco Giacomo Tranchida – abbiamo superato numerosi ostacoli: abbiamo camminato insieme come comunità trapanese con l’obiettivo di dare una mano di aiuto a chi stava peggio. In tanti, tra istituzioni e Enti del Terzo Settore, ci siamo concentrati nella raccolta fondi, di alimenti e di beni di primo soccorso, sia nel periodo pandemico, sia per aiutare la popolazione ucraina. Ho tante perplessità, inoltre, su ciò che vuole realizzare il Governo Meloni, con la possibile eliminazione del “salvagente” attuale costituito dal Reddito di Cittadinanza senza prevedere un aiuto diverso a chi ha bisogno di arrivare a fine mese. La nostra nuova Amministrazione dovrà prestare ulteriore ascolto alle persone, anche con nuove politiche sociali e un occhio attento ai diversi disagi che emergono nei grandi quartieri e io penso che anche l’esperienza personale e socio culturale da cui proviene il consigliere Giuseppe Virzì può essere di aiuto e per questo gli ho chiesto di darci una mano in più designandolo assessore qualora dovessi essere nuovamente eletto Sindaco di Trapani. Giuseppe proviene da una esperienza oratoriale e ha un approccio basato sull’ascolto. Tendere una mano: così come simboleggiato dal logo della lista “Insieme per la città”».



«Sono molto emozionato per questa nomina e ringrazio il sindaco Giacomo Tranchida – afferma l’assessore designato Giuseppe Virzì -. Sento il peso di una responsabilità importante, portando avanti un nuovo progetto civico come “Insieme per la città”. Un cammino che parte dall’ascolto dei cittadini, dalle loro proposte e dalle loro idee. Giacomo Tranchida ha già dimostrato in questi 5 anni di saper dare un aiuto ai più deboli. Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di appoggiare questo progetto civico, al servizio della città».