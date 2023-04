Incidente sulla Partinico-Alcamo, perde la vita un 34enne

Sulla SS 113 Partinico-Alcamo, si è consumato un incidente mortale nella notte.

A perdere la vita nello scontro, un altro frontale (l’altro giorno uno pure mortale si è verificato a Custonaci, un altro a Marsala), tra una Ford Fiesta e una Golf Volkswagen, è stato l’alcamese Lorenzo Asta, 34 anni.

L’impatto è avvenuto all’altezza della sala ricevimenti “Baglio Luna”.

Pare che, secondo le prime ricostruzioni della Polizia Municipale, Asta era alla guida della Ford in direzione Alcamo quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con la Golf che sopraggiungeva dal lato opposto e su cui viaggiavano due persone rimaste ferite.