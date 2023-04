Allerta Meteo in Sicilia, tornano ad abbassarsi le temperature

La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di stamani. Per oggi è prevista, su tutta la Sicilia, l’allerta gialla.

Giorni fa sembrava che il caldo fosse tornato permanente, ma in realtà questi prima della Pasqua saranno giorni anomali.

Per la Domenica delle Palme è in arrivo aria polare dalla Norvegia che raggiungerà lentamente l’Italia portando un calo delle temperature anche di 10°C nei giorni seguenti, sia nei valori minimi che massimi.

Torneremo dunque in inverno dopo aver registrato 27-28° gradi centigradi sulle isole. Domenica piovosa al Centro e verso il Sud, con un primo locale calo delle temperature. Ma sarà soprattutto da lunedì che l’Inverno tornerà in Italia con maltempo in estensione ulteriore verso le regioni centrali adriatiche e tutto il Sud: sulle regioni meridionali si formerà un ciclone, dunque avremo anche venti molto forti con possibili nevicate fino ai 700-900 metri.