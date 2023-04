Volley: la Fly sul campo di Baronissi, la Sigel Marsala gioca in casa

È reduce dal secondo tracollo su quattro incontri disputati dall’avvio della seconda fase la Seap-Sigel Volley Marsala. Ultima trasferta, in ordine temporale, nella quale è caduta la resistenza delle nostre azzurre è stata quella di Lecco. Si spera che il cammino in Pool Salvezza possa riprendere da una delle gare campali che ne restano da qui alla fine come la prossima in programma domenica, eccezionalmente, alle ore 18,30 contro Emilbronzo 2000 Montale nel concentramento del Palazzetto dello Sport “San Carlo”.

Le nerofucsia di capitan Elena Fronza in arrivo a Marsala sono quinte nella speciale graduatoria e per questo motivo, ad oggi e quando mancano otto giornate dal termine, strapperebbero il pass per la partecipazione alla prossima edizione di serie A2 2023/’24. Di contro, la compagine allenata da coach Buonavita la sera del 2 aprile ha l’occasione di accorciare maggiormente sullo stesso Montale dagli attuali nove punti che la separano dalle emiliane di coach Ghibaudi nello scontro diretto del Palasport “San Carlo”.

Inoltre le azzurre, scendendo in campo dopo di tutte le concorrenti dirette, sapranno con anticipo i risultati di Akademia Sant’Anna, Anthea Vicenza e del sestetto dell’Assitec Sant’Elia, quest’ultimo che precede Marsala e che domenica dopo domenica sta rappresentando un ulteriore incomodo per la corsa salvezza.

Per coloro che fossero impossibilitati a recarsi al Palazzetto dello Sport di Marsala, due i modi possibili per seguire le sorti dell’incontro da dietro uno schermo: in simulcast su Volleyball World Tv e sul canale YouTube “Volleyball World Italia“, grazie al supporto prestato da LaTr3 – Canale 211 DT. In postazione in telecronaca Vito Bono e Rossana Giacalone.

I direttori di gara per l’incontro in oggetto valevole per la 5^giornata di andata del Pool Salvezza saranno il primo arbitro Stefano Nava di Monza-Brianza e il secondo arbitro Andrea Galteri di Perugia.

Torna in trasferta, dopo quattro turni casalinghi, la GesanCom Fly Volley Marsala, e lo farà al Pala Irno “Nando Nobile” di Baronissi per quella che sarà la 22ª giornata del Campionato serie B1 di Volley Femminile.

Ad affrontare capitan Chiara Scirè e compagne, oggi, una formazione in salute che forte della sesta posizione in classifica a sole due lunghezze da Pomezia vorrà far valere il turno casalingo al cospetto del proprio pubblico.

Di contro, le libellule biancoazzurre vorranno dare continuità alle buone prestazioni degli ultimi turni che, anche se non hanno prodotto punti classifica, hanno comunque confermato le ottime sensazioni sulla forma atletica delle giocatrici e sulla positiva evoluzione delle dinamiche di gioco. Una prova difficile ma non impossibile che, considerato l’equilibrio del Campionato soprattutto nella seconda parte della classifica, chiama le ragazze della Fly Volley alla conquista di punti fondamentali per dare un segnale della loro volontà di allontanarsi da quella zona calda che dista soltanto cinque punti.

Anche i difficili match delle dirette concorrenti, impegnate in altrettante sfide complicate, potranno essere la motivazione in più per affrontare al meglio questa trasferta. Sarà possibile seguire l’andamento del match, sul canale facebook “Fly Volley Marsala” sabato 01 Aprile, con inizio alle 16. P2P Baronissi – GesanCom Fly Volley Marsala verrà diretta dal Sig. Federico Chiacchiaro coadiuvato dal Sig. Dario De Martino.