Ponte San Bartolomeo, aperto anche la sera

Aperto tutto il giorno, anche la sera, il “ponte” sul fiume San Bartolomeo di Castellammare. Fino al 31 agosto l’attraversamento provvisorio sarà chiuso solo in caso di allerta meteo diramata dalla protezione civile. Da settembre era stato chiuso ogni sera dalle ore 19 alle 7 del mattino.

Il guado, aperto il 5 luglio, è al confine tra le città di Castellammare del Golfo ed Alcamo ed è stato realizzato dopo il crollo del ponte sul fiume San Bartolomeo, sulla statale 187, avvenuto l’11 dicembre 2021.

«L’attraversamento è un’importante arteria di collegamento che occorre aprire anche nelle ore serali in considerazione dei rischi minimi di piogge e dunque di esondazione del fiume nel periodo primaverile ed estivo. Fino al 31 agosto solo in caso di allerta meteo l’attraversamento sarà chiuso così da andare incontro alle esigenze di cittadini ed attività del territorio», afferma il sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Rizzo che ha emesso l’ordinanza contingibile e urgente di riapertura del guado.

«A settembre era stata disposta la chiusura nelle ore serali sia dal lato di Castellammare del Golfo sia dal lato di Alcamo, per garantire l’incolumità di chi passa nel tratto, così come stabilito nel corso di un vertice con la prefettura, alla mia presenza, del sindaco di Alcamo Domenico Surdi e delle altre autorità competenti-spiega il sindaco Nicolò Rizzo– per le condizioni meteo che mutano velocemente».

«Intanto è stato predisposto un idoneo sistema di chiusura automatizzata della circolazione sull’attraversamento provvisorio, basato su rilevazioni in tempo reale. La progettazione esecutiva del sistema di controllo e monitoraggio del fiume, redatta su incarico del nostro Comune, è stata approvata a febbraio nel corso di un incontro in prefettura. Il sistema consentirà di mantenere aperto l’attraversamento anche in inverno –conclude il sindaco Nicolò Rizzo-, provvedendo alla chiusura solo in caso di accertata necessità».

L’Anas all’atto della realizzazione aveva già sottolineato la necessità di regolamentazione dell’attraversamento in caso di allerta meteo indicata dalla protezione civile per il rischio di esondazione del fiume.

Per realizzare l’attraversamento provvisorio parallelo al ponte sul fiume crollato sulla ex statale 187, al confine tra Castellammare del Golfo ed Alcamo, l’investimento complessivo è stato di circa due milioni di euro: la Regione ha stanziato 1,2 milioni di euro che si sommano al finanziamento di 800 mila euro da parte dell’Anas.

Foto d’archivio allegate: un sopralluogo dopo il crollo e l’inaugurazione dell’attraversamento provvisorio del 5 luglio 2022