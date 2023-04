Le facce di bronzo

Per almeno quindici anni la “qualità” della politica estera italiana relativa ai migranti è stata sempre catalogata dal numero e di quanti ne arrivavano. I governi si succedevano e subito facevano il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente in cui governavano gli altri.

“Ecco ora che abbiamo una politica giusta, ne arrivano di meno”. Oppure e questa è la più schifosamente recente: “Li abbiamo soccorsi e da quando ci siamo noi, ne sono morti meno”. E via cosi lodandosi. Complice il bel tempo di questi mesi invernali, gli sbarchi sono aumentati in maniera esponenziale mettendo in difficoltà gli amanti della teoria che”… adesso gli sbarchi sono diminuiti”.

Allora per fare dei migranti, vivi e morti, mezzo di propaganda politica, ci si è inventati due teorie che, lo diciamo subito, noi non condividiamo, ma voi fate come volete.

La prima è quella che, dato che sanno ( ma chi?) che in Italia c’è una politica di accoglienza debole, li lasciano partire tanto qui si troveranno bene. La seconda, che è più politica non so se ci capite, è quella relativa a quanti nel Nord Africa sono contro l’attuale governo e quindi gli mettono il bastone (migranti) tra le ruote. Noi intanto siamo sempre della teoria che, e chi ha seguito in queste nostre note probabilmente lo sa, dobbiamo accoglierli tutti.

Altri invece apparendo in Tv, e tra questi anche tanti colleghi, hanno la faccia che sembra abbronzata. Invece è proprio vergognosamente di bronzo.