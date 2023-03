Uil Poste Trapani, eletti Giuseppe Rallo e Danilo Nizza

Sono stati 124 i voti espressi in favore della Uil Poste di Trapani in occasione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie e dei responsabili per la sicurezza dei lavoratori che si sono appena concluse. Nel dettaglio, la Uil Poste trapanese ha ottenuto quasi il 22% dei consensi, su un totale di 568 voti espressi.

Nella città di Trapani la Uil è stato il sindacato più votato con 74 preferenze a suo favore su 184 voti validi.

Giuseppe Rallo e Danilo Nizza sono stati i due Rsu eletti; Nizza è stato eletto anche Rls.

“Siamo orgogliosi per questo grande riconoscimento tributatoci dalle lavoratrici e dai lavoratori postali e sentiamo forte la responsabilità che in tanti hanno voluto affidarci, per questo continueremo nel percorso di miglioramento e crescita negli uffici e sul territorio a difesa della categoria”. Lo afferma il segretario generale Uil Poste Trapani Giuseppe Rallo. “Il risultato – aggiunge – è importante se si considera che i nostri consensi sono più che raddoppiati rispetto alla precedente tornata elettorale, risalente a undici anni fa, quando avevamo ottenuto 60 voti su 750 voti espressi. Si è quasi triplicata, quindi, la percentuale di consensi, passando dall’8 al 22 per cento”.

“Un ottimo traguardo – afferma il segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino – che ha premiato la costanza, l’impegno e la disponibilità di un gruppo dirigente che ha deciso di investire su una squadra di persone competenti e di grande prospettiva. Ai nostri rappresentanti sindacali eletti vanno i migliori auguri di buon lavoro e un ringraziamento sentito a tutti i candidati per l’impegno. Oggi, come ieri, resta per noi prioritario garantire diritti e sicurezza, e in questo solco continueremo a lavorare con iniziative e percorsi, di concerto con le segreterie nazionali e regionali, volti al continuo miglioramento della qualità del lavoro”.