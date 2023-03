Nasce l’Ordine dei Fisioterapisti. Elezioni anche a Trapani

Dopo quasi 60 anni di attesa, il Ministero della Salute nei mesi scorsi ha firmato il decreto per la creazione dell’Ordine professionale dei Fisioterapisti. Sono circa 68.000 i professionisti che lavorano in questo settore in Italia e fino all’autunno scorso erano rappresentati all’interno di un albo nazionale che a sua volta dipendeva dal maxi ordine dei Tsrm-Pstro, nel quale rientrano molte altre professioni della sanità. Adesso invece questa figura professionale così importante avrà la possibilità di esprimere la propria rappresentanza e la propria professione in maniera non mediata.

Sabato e domenica prossimi, 1 e 2 aprile, con la terza convocazione dell’assemblea elettiva, si svolgeranno le Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Palermo e Trapani per il quadriennio 2023-2027.

In questa terza convocazione, indipendentemente dal numero di partecipanti all’Assemblea, si terranno direttamente le votazioni che si svolgeranno con le seguenti modalità:

Sabato 1 aprile 2023 dalle ore 9 alle ore 19 presso la sede dell’Ordine TSRM-PSTRP di Trapani sita in Corso Italia 35,

Domenica 2 aprile dalle ore 9 alle ore 19 presso la sede dell’Ordine TSRM-PSTRP di Via Ugo la Malfa 30, 90146 Palermo.

A queste votazioni sono ammessi solo i fisioterapisti iscritti all’Albo professionale, il voto si esprimerà in presenza e non sono ammesse deleghe.