Morte di Manlio Valenti, il dolore di Marsala e Petrosino

La morte di Manlio Valenti ha sconvolto le Città di Marsala e Petrosino. Il 37enne (da compiere quest’anno) che viveva nel versante Sud, è stato coinvolto in un tragico incidente sia per le conseguenze sia per la dinamica, sulla via Vecchia Mazara, un rettilineo spesso nel corso degli anni, luogo di altri incidenti mortali.

Sui Social sono tanti i messaggi di cordoglio per Manlio, per la sua famiglia, per la mamma e il papà Biagio Valenti, stimato medico ed ex sindaco di Petrosino.

Compresa la dinamica del sinistro, manca conoscere i funerali di Manlio Valenti, che da ragazzo aveva già avuto un brutto incidente dal quale ne era uscito segnato nel fisico. Ma questo non gli ha impedito di condurre una vita normale, di proseguire gli studi universitari, di comprare una macchina che gli consentisse di spostarsi più agevolmente.