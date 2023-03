Marsala: il consiglio comunale approva, tra le polemiche, due atti deliberativi

Nella seduta del 30 marzo il Consiglio comunale di Marsala, ha approvato due importanti atti deliberativi.

Si tratta del regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e dello schema di convenzione e del regolamento relativo all’adesione della centrale Unica di committenza per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle pubbliche amministrazioni al Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000.

Entrambe le delibere sono state approvate all’unanimità dei presenti. In via preliminare diversi consiglieri comunali hanno lamentato il mancato “trasferimento” da parte dell’amministrazione comunale al Massimo Consesso Civico nei tempi idonei per prendere la giusta conoscenza degli atti deliberativi. Nel corso del dibattito relativo al priomo punto trattato, sono intervenuti i consiglieri Pietro Giacalone, Pino Ferrantelli e Pino Carnese mentre sulla adesione della centrale Unica di committenza hanno preso la parola i consiglieri Pietro Giacalone, Pino Ferrantelli, Pino Carnese, Rino Passalacqua, Gabriele Di Pietra, Leo Orlando oltre al vice Sindaco Valentina Piraino e all’Assessore Giacomo Tumbarello.

I consiglieri Ferrantelli, Genna e Carnese hanno stigmatizzato che spesso gli atti da approvare in Consiglio vengono trasmessi all’Ufficio di Presidenza solo all’ultimo minuto e questo – a loro dire – non è né corretto e né rispettoso nei confronti dei rappresentanti di Sala delle Lapidi. Leo Oralando è arrivato ad affermare che l’Aula avrebbe approvato un atto senza conoscere neppure un capitolo della proposta. Al momento del voto alcuni consiglieri hanno lasciato l’Aula non partecipando al voto. Lo stesso Orlando ha ricordato come il Consiglio comunale aspetta ancora l’intervento del sindaco relativo allo stato di attuazione del suo programma.

Preliminarmente al dibattito sulle due delibere esaminate, il Consiglio comunale, su richiesta del consigliere Pino Ferrantelli e con la condivisione del Presidente Sturiano e dell’intera Assise, ha tenuto un minuto di raccoglimento in memoria del giovane Manlio Valenti, deceduto ieri mattina in un incidente stradale verificatosi sulla via Vecchia Mazara e figlio di un ex sindaco di Petrosino, il dottor Biagio Valenti. Il Consiglio comunale di Marsala tornerà in aula già martedì prossimo, 4 aprile, alle ore 17,00.