Capitale Cultura, Pecoraro Scanio “Candidatura Agrigento vittoria Sud”

ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e sostenitore fin dall’inizio della candidatura di Agrigento e provincia a capitale italiana della cultura 2025 incontra il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè subito dopo la vittoria e con lui rilancia la sfida “questa è la vittoria di Agrigento ma anche della Sicilia e del nostro Sud. La magna Grecia scrigno di storia,arte, cultura e enogastronomia . Sono orgoglioso anche da cittadino onorario della provincia di Agrigento per questo primo risultato, ora la sfida è raddoppiare il turismo di qualità entro 5 anni con scelte valorizzino anche le aree interne e la tradizione di accoglienza del mostro meridione” Il Sindaco di Agrigento ha aggiunto: “voglio ringraziare Pecoraro Scanio per averci sostenuto fin dall’inizio anche con un primo lancio da Napoli insieme al sindaco di Procida allora capitale della cultura. Lavoreremo per un successo nell’interesse di tutti i cittadini di Agrigento e provincia”.

– foto: Fondazione Univerde

(ITALPRESS).