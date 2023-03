Anti-Sbarchi, il Governo studia navi e aerei svuota-hotspot

Navi e aerei militari per svuotare Lampedusa nelle giornate di picco di presenze nell’hotspot; esame accelerato alla frontiera delle domande di asilo per agevolare il rimpatrio verso i Paesi sicuri; rafforzamento delle espulsioni con il potenziamento del numero e dei posti per i Centri di permanenza per il rimpatrio: ne servono almeno uno a regione.

Sono alcune delle misure cui sta lavorando il Viminale per affrontare il boom di sbarchi di migranti che ha messo sotto forte pressione il sistema d’accoglienza (sono 120mila le presenze).

Non si pensa, invece a tendopoli o alla requisizione di edifici; l’obiettivo del ministero è, anzi, quello di ridurre l’impatto sul territorio della accoglienza.