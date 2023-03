Scrive Fabio Genna sullo smaltimento dei rifiuti ingombranti a Marsala

Gentile direttore,

mi trovo a scrivere questa lettera/sfogo dopo diverse segnalazioni fatte all’amministrazione comunale e in ultimo nella giornata di oggi con una chiamata fatta al comando dei vigili urbani per segnalare il problema.

Da diversi mesi a Marsala è impossibile smaltire alcune tipologie di rifiuti, tra cui tappeti in erba sintetica, pompe per l’acqua, box doccia in resina e le ante in vetro ecc…. rifiuti spesso di grosse dimensioni, che per chi come me ha dovuto caricare in auto per recarsi al centro di raccolta e ricaricarli per riportarli a casa trovandogli un posto dove stoccarli per lungo periodo diventa un bel problema. Problema che di sicuro incentiva l’abbandono dei rifiuti, pratica che non trova giustificazione in nessun caso ma che purtroppo mancanze così gravi nel servizio possono acuire.

Ad oggi da parte dell’amministrazione non è arrivata nessuna soluzione al problema e nessuna prospettiva di soluzione viene data ai cittadini che si recano al centro di raccolta per smaltire questi rifiuti.

Grazie per lo spazio che mi date. Saluti

Fabio Genna