La Provincia di Trapani approva il Bilancio: 200mila euro di risparmio in affitti scolastici

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami, ha reso nota l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, in equilibrio per ciascuno degli anni considerati e, che non appena riceverà il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, provvederà a convocare l’Assemblea dei sindaci trapanesi per sottoporre lo stesso alla definitiva approvazione.

“Manifesto grande soddisfazione per avere ancora una volta approvato in anticipo rispetto alla data fissata del 30.04.2023, lo strumento finanziario che maggiormente qualifica il processo di programmazione finanziaria dell’Ente – afferma Cerami -. Numerosi sono gli interventi previsti soprattutto per quanto riguarda la viabilità provinciale e l’edilizia scolastica, alcuni dei quali finanziati con i fondi MIT e con i fondi del PNRR”.

Tra le spese di investimento sono previsti ben 14 interventi nell’ambito dell’edilizia scolastica per oltre 30 milioni di euro con somme finanziate a valere sui fondi del PNRR. Mentre nell’ambito dei fondi trasferiti per la viabilità sono presenti numerosi interventi finanziati dai decreti MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) per complessivi 8,7 milioni di euro nell’annualità 2023, 3,6 milioni di euro nel 2024 e 1,1 milioni di euro nel 2025, cui si aggiungono le somme già trasferite nelle annualità precedenti per un totale di oltre 100 milioni di euro e che consentiranno di dare attuazione alle molteplicità di interventi previsti nel Piano delle Opere pubbliche, alcuni dei quali sono stati già avviati.

La Provincia assicurerà anche gli stanziamenti per far fronte alle manutenzioni ordinarie della viabilità, per le quali sono previsti circa 900 mila euro sia come interventi di somma urgenza, sia per co-finanziare eventuali incarichi di progettazione esterna non coperti dai finanziamenti.

Stesso stanziamento di 900mila euro è previsto per gli interventi nel campo dell’edilizia scolastica, cui si aggiunge il contributo ordinario che trimestralmente viene erogato agli istituti di istruzione secondaria dislocati nel territorio provinciale per far fronte alle loro spese di funzionamento.

E’ stato previsto, altresì, uno stanziamento di circa 700 mila euro per interventi nel campo dell’edilizia patrimoniale. Nell’ottica dei risparmi di spesa, si registra la previsione di uno stanziamento di 1,2 milioni di euro per gli affitti scolastici, in decremento rispetto allo stanziamento del 2022 che era di circa 1 milioni e 400 mila euro, per effetto delle politiche di spending review attuate durante le gestioni commissariali.