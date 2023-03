Nuovo mezzo per la Polizia Municipale di Favignana

Potenziato il parco auto della Polizia Municipale di Favignana. Da qualche giorno è operativa una Jeep Renegade, un nuovo ed efficiente veicolo in grado di rispondere ai tanti servizi che i vigili urbani, guidati dal comandante Libero Giuseppe Carbone, sono chiamati quotidianamente a svolgere.

Il mezzo, che è stato acquistato in sostituzione di un altro ormai vetusto, è in grado di percorrere in tempi rapidi strade sterrate e sdrucciolevoli consentendo interventi anche in zone disagiate dell’isola. “Sarà uno strumento in più per il controllo del territorio, per rendere più ordinata l’isola nei periodi di massimo afflusso turistico, nella gestione del traffico, dei percorsi ciclabili e nella regolazione anche dei flussi di autovetture”, dice il sindaco Francesco Forgione.

“Ma anche per il controllo e la repressione di tutte quelle forme di illegalità legate alla violazione dell’ambiente e del territorio, come, ad esempio, l’abbandono di rifiuti lungo le strade e le coste dell’isola”. Un potenziamento importante in vista della nuova stagione estiva che vedrà, come sempre, i vigili urbani impegnati in prima linea per assicurare il necessario controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini.