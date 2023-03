Marsala: incidente sulla via Vecchia Mazara, morto Manlio Salvatore Valenti

Un incidente drammatico si è consumato in questi minuti nel versante Sud di Marsala. Precisamente sulla via Vecchia Mazara, che da via Lipari collega fino in contrada Bambina, una vettura, una Lancia, che pare abbia sbandato – ma ancora non si conoscono i particolari del sinistro – è andata a sbattere nel muro provocando subito il decesso del conducente. L’ambulanza del 118 arrivata sul posto e ha potuto constatarne solo il decesso.

Sono momenti drammatici: a morire sul colpo è un giovane uomo di 37 anni, Manlio Salvatore Valenti.

Subito sul posto i Vigili urbani per i rilevamenti del caso.

Seguiteci per ulteriori aggiornamenti.