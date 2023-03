Alessio Prisma della Canottieri vince la prima gara regionale 2023

Il giovanissimo Alessio Prisma vince la prima gara regionale di canoa della stagione agonistica 2023, nella categoria Allievi a Mt 200. La competizione, che si è svolta lo scorso fine settimana presso la Diga di Nicoletti, ad Enna, ha visto la partecipazione di tutta la squadra di canoa della Società Canottieri Marsala, diretta dal coach Vincenzo Panicola.

Gli atleti della Società Canottieri si sono distinti anche in altre categorie, in particolare Laudicina, Grasso, Sirico e Pegno, si sono classificati secondi nella categoria k4 mt 200 cadetti B. 4° posto Juniores per Gabriele Guardino, mentre in k1 mt 200 categoria cadetti B, Gabriel Grasso ha chiuso al 2° posto e Alberto Pegno al 3° posto. Infine, Gabriele Laudicina è arrivato 4° in classifica in un’altra batteria. I ragazzi della Canottieri Marsala saranno impegnati nelle prossime gare il 23 aprile.