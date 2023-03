Tennis: il Sunshine di Marsala accede ai play off per la serie B

Obiettivo raggiunto per la squadra del Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala Team Morana Salus, dopo una dura lotta con il Circolo Tennis Palermo “B”.

La compagine marsalese vince l’incontro per 4 a 2 ed accede ai play off per la serie B che inizieranno il 30 aprile. Ottime prestazioni dei tennisti Daniel Franchino, Giorgio Parisi, Enrico Trimarchi, Giuseppe Galfano e Dani Marino, che hanno vinto 3 singolari su 4. Il punto della vittoria è stato ottenuto dal doppio Trimarchi-Parisi.

Questi i risultati: Sunshine Biotrading Morana Salus Marsala/ CT Palermo “B” 4/2; Trimarchi-Inchiappa 61-61; Parisi-Ardizzone 62-76; Franchino-De Francesco 62-75; Marino-Bari 67-36; Parisi/Trimarchi-Conti/Guarino 64-61; Franchino/Galfano-Ardizzone/De Francesco 67-46.