Tutte le gare della Star Cycling Lab da Palermo a Milazzo

Week end di corse e ottimi risultati per la società ciclistica marsalese diretta dai fratelli Stella impegnati su più fronti. Giulia D’Aguanno (prima al traguardo), Paolo Spadaro, Ninni Stella (5°) e Pietro Russo della Star Cycling Lab, sono andati in scena a Palermo al Memorial “Alotta”, gara impreziosita dalla presenza delle categorie agonistiche.

Tra i marsalesi, Pietro Russo ha esordito nella categoria Allievi. Felice La Grutta in gara nella Mediofondo di Capo Milazzo, ha ottenuto una prestazione molto incoraggiante per il proseguo della stagione. Prossimo obiettivo la Granfondo delle Madonie, prova valida come 3° Tappa di Coppa Sicilia.