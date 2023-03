Prima Categoria: la Primavera Marsala vince e pensa ai play out

La Primavera Marsala ha dimostrato di essere una squadra in salute e di avere molte più motivazioni dell’avversario Custonaci; la squadra di Matteo Gerardi invece, dovrà guadagnarsela attraverso i play out.

Non per questo la gara valida per il Campionato di Prima Categoria, è stata semplice nonostante il vantaggio al 4′ di Forgia. La squadra di casa ha provato a ristabilire le distanze ma senza riuscire quasi mai ad impensierire Ilaro.

Il pareggio è arrivato ad apertura del secondo tempo con Messina che non ha sbagliato la trasformazione di un calcio di rigore assegnato dall’arbitro Alagna di Palermo. Gli azzurri hanno iniziato a spingere trovando il gol del vantaggio con Valenti, bravo a raccogliere uno splendido cross di Angileri.

I conti li ha chiusi lo stesso Angileri al 19′ della ripresa, su un calcio di rigore guadagnato da De Marco. Mister Gerardi al termine dell’incontro ha molto apprezzato l’impegno dei suoi ragazzi: “abbiamo disputato un’ottima partita, adesso dobbiamo restare uniti e concentrati per raggiungere la salvezza”. Il match termina 3 a 1 per gli azzurri.

Il tabellino di gara

CUSTONACI: Giacalone, Poma, Monticciolo, Risico (30′ st Buscemi), Li Mandri, Gambina, Messina, Castiglione V., Mazzara (21′ st Oddo), Castiglione G., Basiricò (42 st Scalabrino). All. Di Bartolo

PRIMAVERA MARSALA: Ilario, Marchese, Mezzapelle, Valenti, Angileri, Giacalone (37′ st Cuddretto), Forgia (42′ st Genovese), Azzaro, Paladino (30’st Tumbarello), De Marco, Veltri. All. Gerardi

Arbitro: Alagna di Palermo

Reti: 4’pt Forgia, 1 st Messina (rig), 10′ st Valenti, 19′ Angileri (Rig.)