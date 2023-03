Marsala. Liquami continuano a scorrere in Piazza Caprera: c’è un’ostruzione

Ormai è da alcuni giorni che nella zona di Piazza Caprera, a Marsala, un forte e nauseabondo odore fuoriesce da più punti dell’asfalto. Come abbiamo già raccontato online su itacanotizie.it, a metà della scorsa settimana, da una crepa nella strada al centro della Piazza, fuoriuscivano liquami misti ad acqua, causando un cattivo odore.

“Abbiamo provato a metterci in contatto con gli uffici appositi del Comune – ci hanno dichiarato alcuni abitanti delle palazzine che insistono sulla piazza -, ma non è accaduto nulla malgrado avessimo interessato una pattuglia dei Vigili urbani che per caso passava da quella parte”.

Considerando che si trattava del fine settimana, ma non deve essere una scusa, la strada non è stata neppure transennata nel tratto in cui fuoriusciva la parte più abbondante di acqua putrida e, data la pendenza, quest’ultima è scivolata verso corso Calatafimi. Nella mattinata di lunedì ci siamo recati sul posto; e dire che la situazione è peggiorata sarebbe soltanto un eufemismo.

Un vero e proprio fiume di acqua maleodorante continua a scorrere nell’intersezione tra via Mazara, corso Calatafimi e Piazza Caprera. Le macchine attraversano questo liquido come se fosse quella piovana, per intenderci. Come si vede dalle foto, adesso i punti dove fuoriesce la cattiva acqua sono più di uno e provocano, come abbiamo detto, un tale cattivo odore tanto che alcuni esercizi commerciali sono intenzionati ad estendere la protesta andando presso gli uffici del Comune lilybetano.

Anche gli abitanti evitano di aprire le finestre. Nel tratto interessato, che arriva fino al semaforo di via Lipari, è intervenuto un mezzo privato – evidentemente incaricato poi dall’ente comunale – di spurgo delle fognature. Con gli operai abbiamo cercato di ricostruire quanto sta accadendo. In pratica la fognatura all’altezza di Piazza Caprera, ha formato una sorta di ‘tappo’ di melma impedendo il normale scorrimento delle acque cosiddette nere.

Una prima parte, come ci è stato riferito, è stata sturata, ma nel pomeriggio di ieri i lavori si sono estesi fino al distributore di benzina (ex Motel) all’inizio di via Mazara, per cercare dai tombini di ispezione, di individuare le altre ostruzioni, cercando di rimuoverle. Intanto, fino al tardo pomeriggio di ieri, gli operai erano a lavoro e, a macchia di leopardo, il liquame continuava ad invadere la strada.