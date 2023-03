Il Liceo Classico di Marsala ottiene ottimi risultati nella… Matematica

Gli studi delle lingue classiche sono una base adeguata per acquisire competenze di alto livello anche in ambito matematico (ed in generale scientifico). E ciò lo denotano anche i risultati ottenuti dagli studenti del Liceo Classico “Giovanni XXIII-Consentino” che hanno partecipato alle Finali regionali zonali dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 promossi dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido».

Eccellenti risultati per Giulio Arco, Fabrizio Falco, Lorenzo Giasone, Andrea Laudicina, Salvatore Licari, Davide Montalto, Miriam Todaro. Gli studenti Carla Galfano, Chiara Lauricella e Arianna Trainito invece, dopo aver superato i quarti di finale, sabato scorso presso il liceo “ Fardella – Ximens” di Trapani, hanno partecipato alla semifinale dei Giochi matematici Pristem-Bocconi.

In questa seconda “tappa”, i semifinalisti hanno dovuto risolvere 10 quesiti in 120 minuti per la loro categoria, sfidandosi a colpi di giochi in una competizione che fornirà, ai primi classificati, l’accesso alla finale nazionale che si svolgerà a Milano, presso l’Università Bocconi, il 13 maggio 2023. La finale nazionale selezionerà la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale che si terrà a Wroclaw, nel sud-ovest della Polonia, il 25 e 26 agosto.