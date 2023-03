Distretto turistico, la presidente D’Alì: “Pretestuose le critiche del Comune di Marsala”

“Dopo i tanti tentativi di dialogo e di interlocuzione con il sindaco di Marsala e gli assessori comunali al Turismo che si sono succeduti e dopo l’atteggiamento ondivago mostrato dall’amministrazione comunale, il Distretto Turistico prende atto delle perplessità e delle critiche mosse all’operato e al lavoro svolto in questi anni dalla DMO”.

E’ quanto afferma la presidente del distretto turistico Sicilia Occidentale Rosalia D’Alì

Secondo la dirigente “… l’anticipazione così “tempestiva” di voler organizzare ad aprile una “replica” degli Stati Generali del Turismo a Marsala e di far nascere un Consulta comunale, evidenzia palesemente una volontà campanilistica che tende ad escludere la restante parte della provincia per avviare, come è lasciato intendere, un percorso solitario“.

“Oggi più che mai le critiche, che appaiono contraddittorie e pretestuose, mosse all’operato del Distretto Turistico sembrano determinate solo a contestare la “governance” in un ragionamento che ci sembra poco concreto e molto politico, affrontato senza propositività e senza mai indicare soluzioni e strategie da mettere in atto insieme”.

Il distretto turistico in una nota stampa afferma che “… sulla volontà di fare rete con gli altri territori e di investire nel settore, a fronte dei recenti comunicati stampa, si nutrono forti dubbi. Molti operatori privati marsalesi sono entrati nel Distretto negli ultimi mesi e hanno espresso, al contrario, la ferma volontà di restarvi, manifestando attenzione, interesse e credendo nel progetto comune. E anche i molti Comuni che vi fanno parte hanno mantenuto i loro impegni”.

“Il Distretto – ha concluso Rosalia D’Alì – continua il suo percorso sulla “Destinazione turistica West of Sicily” che forse l’amministrazione comunale marsalese non ha voluto pienamente comprendere, con una programmazione già avviata, e resta a disposizione per ogni chiarimento e ogni diverso intendimento. Si augura che le incomprensioni possano essere superate con la collaborazione e i suggerimenti di tutti i soci, nell’ottica della salvaguardia di quello che è stato fatto e di una progettualità per il futuro a servizio esclusivamente del territorio e di tutte le sue componenti pubbliche e private”.