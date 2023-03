Nella Chiesa di San Leonardo scoperta la statua di San Giuseppe

Domenica 12 marzo, la comunità parrocchiale di San Leonardo Abate di Marsala, guidata da Padre Aldo Travaglione ICMS, alla presenza del Vescovo di Mazara Angelo Giurdanella, ha celebrato la benedizione della statua di San Giuseppe con Fanciullo. Si tratta di una statua a grandezza naturale, realizzata dalla Società Italiana Arte Sacra di Roma e installata in Chiesa.

I cori parrocchiali hanno accompagnato l’ingresso del Vescovo che ha ricordato ai fedeli come la Parrocchia di San Leonardo è stata una delle prime in cui è stato invitato. Monsignor Giurdanella assieme a Padre Aldo hanno poi scoperto la statua con lettura della presentazione a cura dell’autore Marco Conti.

La descrizione mette in evidenza come San Giuseppe, raffigurato come viandante con il bastone in mano, protegge e guida il bambino. Il volto dei due si incrocia evidenziando l’affetto sconfinato di Giuseppe verso il piccolo Gesù. La celebrazione è proseguita con la benedizione solenne della statua.