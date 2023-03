Carnese: “Su decoro e pulizia il Comune di Marsala si svegli”

Il Consigliere comunale Giuseppe Carnese, da poco tornato nell’MpA, ha presentato un’interrogazione in tema di decoro urbano, al sindaco di Marsala Massimo Grillo e agli assessori competenti.

“Assistiamo ad un preoccupante e sempre crescente stato di abbandono ed incuria della res publica, che denota una evidente incapacità a governare, una mancanza di intelligenza politica ad individuare le priorità e ad intervenire di conseguenza – afferma Carnese -. Perché non si interviene con costanza e risolutezza al ripristino delle aiuole, dei marciapiedi che richiedono un costante spazzamento, ad un perentorio svuotamento dei contenitori portarifiuti che sono presenti nelle nostre vie in misura assolutamente ridotta e, quindi vergognosamente traboccanti tanto da trovare ogni genere di materia anche alle loro base e, di conseguenza, sulle strade”.

Inoltre, l’esponente di Sala delle Lapidi, si chiede come mai, nonostante Marsala sia al vertice della differenziata, sia ancora forte il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e se l’Amministrazione è dotata di un Piano del traffico che tenti di accorciare le distanze tra il centro e le periferie con collegamenti affidabili tali che il cittadino possa davvero fare conto sui mezzi pubblici senza dover trovarsi, dopo tanta attesa, a fare ricorso a mezzi privati. “E’ il momento di svegliarsi, di darsi una bella mossa, di fare davvero il sindaco incidendo e decidendo, di dare un’impronta, un incipit agli uffici, di indignarsi per ciò che non viene realizzato”, dice infine Carnese.