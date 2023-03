Si sono svolte a Marsala, presso la sede della Lilybetana Scacchi, le fasi provinciali dei Campionati Giovanili di Scacchi valide per la qualificazione ai Campionati Nazionali.

La manifestazione è stata organizzata dalla Delegazione Provinciale della FSI, guidata da Vincenzo Montalto, in collaborazione con la Lilybetana Scacchi, presieduta da Giuseppe Cerami. 54 i ragazzi che si sono sfidati davanti la scacchiera, a partire dagli Under 8 fino ad arrivare alla categoria Under 18, provenienti per la maggior parte da Marsala ma anche da Mazara ed Erice. La direzione arbitrale è stata affidata al Candidato Arbitro Nazionale Michele Colicchia.







Per la categoria Under 18 assoluta, ha conquistato la vetta della classifica Federica Montalto, mentre negli Under 18 femminile si è posizionata al primo posto Laura Fontana. Tra gli under 16 assoluti, il primo premio è andato a Riccardo Casano mentre, nella categoria femminile, si è classificata prima Milena Di Vittorio. Successo anche per Pipitone Bianca, prima nella categoria Under 14.

Nella categoria Under 12 assoluta ha primeggiato Elisa Cammarata mentre, per la categoria femminile, la vittoria è andata a Laura Giacalone. Nella categoria Under 10 femminile ha conquistato il primo posto Ilaria Canale mentre, per la categoria maschile, ha vinto Simone Galifi.





Nella categoria Under 8, il primo posto è stato di Edoardo Fontana. Le fasi provinciali consentono ai migliori classificati di accedere direttamente alle finali nazionali giovanili in programma a Tarvisio (Friuli) dal 2 al 7 luglio, ma rappresentano anche un importante banco di prova in vista delle fasi regionali che si svolgeranno ad Agrigento il 15 e 16 aprile prossimi. La manifestazione è stata dedicata alla memoria di Luigi Costa, primo Presidente del sodalizio scacchistico lilybetano, a 20 anni dalla scomparsa.