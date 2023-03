Antenna di telefonia su un palazzo ad Erice, Toscano: “Chiesto parere legale”

Un’antenna è stata collocata da un gestore di telefonia mobile lo scorso 25 febbraio su un palazzo della via Cosenza nel Comune di Erice. Notizia che ha destato particolare preoccupazione tra i cittadini e i residenti.

“Desidero precisare che è stato conferito incarico ad un legale esterno con professionalità specifiche in materia, al fine di acquisire un parere legale sulla vicenda segnalata dai cittadini – dichiara ufficialmente la sindaca di Erice, Daniela Toscano -. Tale parere potrà concretamente mettere in condizione quest’Amministrazione di assumere le decisioni più opportune del caso, avendo attenzione a quelle che sono state le questioni sollevate rispetto a quelle che sono le norme in materia. Si è stati rassicurati sulla tempistica, da parte dell’avvocato incaricato, riguardo al rilascio del richiesto parere. Per cui sarà mia cura comunicare alla collettività a stretto giro le risultanze a cui si sarà pervenuti”.