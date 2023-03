Incidente mortale di Custonaci, chi erano le vittime

Un bilancio veramente drammatico quello dell’incidente mortale che si è verificato ieri sulla Provinciale 16 nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci, in provincia di Trapani.

Le vittime sono 7, 3 donne e 4 uomini. Si tratta di Vincenzo Cipponeri, 44 anni, di Custonaci che era alla guida dell’Alfa 159; a bordo del Fiat Doblò, invece, hanno perso la vita i palermitani Matteo Cataldo, di 70 anni, Maria Grazia Ficarra, di 67, Matteo Schiera, di 72 anni, Danilo Cataldo, di 44 anni, e Anna Rosa Romancino, di 69 anni.

In rianimazione, all’ospedale di Trapani, era finita Maria Pia Giambona, 34enne di Custonaci che era a bordo dell’Alfa Romeo 159 con Cipponeri. Ma anche lei è venuta a mancare.

Per cause ancora in corso accertamento c’è stato uno scontro frontale tra l’Alfa Romeo 159 e un Doblò.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Custonaci insieme alla sezione radiomobile compagnia di Alcamo. Sul posto sono intervenute anche diverse squadre dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle autovetture e i sanitari del 118.

Il sindaco Giuseppe Morfino a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Custonaci esprime profondo cordoglio per il tragico incidente stradale avvenuto a Custonaci. “Siamo attoniti e sotto shock – dice il sindaco Morfino – la nostra città è a lutto per una tragedia che ha spezzato sei vite. Alle famiglie delle vittime esprimo la vicinanza di tutta la città di Custonaci”. Oggi la bandiera del Municipio sarà issata a lutto.