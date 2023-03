Strage sulle strade del trapanese, sei morti in un tragico incidente a Custonaci

E’ di sei morti e due feriti il bilancio di un gravissimo incidente stradale che si è verificato questa sera, domenica 26 Marzo 2023, sulla Provinciale 16, nel rettilineo della frazione di Lentina che dalle 187 conduce a Custonaci.

Due auto, una Doblo’ e una Alfa Romeo 156, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento. Le due vetture si sono ridotte in un ammasso di ferraglie.

L’allarme è scattato intorno alle 19. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco, provenienti da Trapani e Alcamo, per tirare fuori gli occupanti dagli abitacoli. Sei di loro, quatrro uomini e due donne, non hanno avuto scampo.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Vi terremo informati