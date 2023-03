Scacchi al via a Marsala i campionati provinciali giovanili

Non si è ancora spenta l’eco dei Campionati Studenteschi di scacchi appena disputatisi a Marsala, che già si accendono i riflettori su un’altra manifestazione scacchistica giovanile.



Si svolgeranno infatti a Marsala, domenica 26 marzo, presso la sede dell’ASD Lilybetana Scacchi i Campionati Provinciali Giovanili.

Quest’anno la manifestazione sarà denominata Memorial Luigi Costa, nel ventennale della sua scomparsa. L’indimenticato Prof. Costa, infatti, primo Presidente del sodaizio scacchistico di Capo Boeo, è stato uno dei fondatori dell’ASD Lilybetana Scacchi e ha dato, durante i suoi anni di presidenza, un forte impulso nella diffusione della pratica scacchistica a Marsala.



Ad organizzare, come da tradizione consolidata degli ultimi anni, sarà la Delegazione Provinciale della FSI, guidata da Vincenzo Montalto, in collaborazione con la Lilybetana Scacchi del Presidente Giuseppe Cerami.

A contendersi i vari titoli, nell’Under 8, nell’Under 10, nell’Under 12, nell’Under 14, nell’Under 16 e nell’Under 18, saranno i ragazzi della Lilybetana Scacchi, dello Scacco Club Mazara, degli Amici della Scacchiera di Erice e dell’Associazione Culturale Arcadia Partanna. E’ prevista la partecipazione di circa 60 giovani scacchisti.

Il torneo sarà valido come prova di qualificazione per le fasi nazionali dei Campionati Giovanili che si svolgeranno nella prima settimana di luglio a Tarvisio (UD).

Arbitro designato della manifestazione il marsalese Candidato Arbitro Nazionale Michele Colicchia