Usura, gioielliere trapanese condannato ad oltre tre anni di carcere

Un gioielliere trapanese di 62 anni, Marcello Tumminia, è stato condannato dal Tribunale di Trapani (presidente del collegio Franco Messina) a tre anni e mezzo di carcere, e 12 mila euro di multa, per usura.

Secondo l’accusa, tra il 2012 e il 2015, il gioielliere avrebbe preteso e ottenuto da un imprenditore di Castelvetrano oltre 40 mila euro a titolo di interessi usurari. I giudici hanno accolto l’impianto l’accusa, che ha sostenuto come a fronte di un prestito di 80 mila euro concesso all’imprenditore, che era in precarie condizioni economiche, Tumminia avrebbe chiesto e ottenuto gli oltre 40 mila euro di interessi senza mai considerare la somma come parziale rimborso del prestito.

L’imprenditore, stanco delle vessazioni subite, decise di denunciare. Il gioielliere, che ha precedenti per ricettazione e riciclaggio di ingenti quantità di preziosi rubati (e per questo, nel 2017, ha subito una confisca di beni per un valore di circa 8,5 milioni di euro), è stato, inoltre, interdetto dai pubblici uffici per 5 anni e condannato alla confisca della somma di 40 mila euro, sequestrata nel corso delle le indagini.

Disposta anche la condanna al pagamento del risarcimento dei danni in favore delle vittime, da quantificarsi in sede civile, nonché al pagamento delle spese legali in favore della persona offesa, della sua società assistiti dall’avvocato Giuseppe Accardo, del Foro di Marsala nonché dell’Associazione Antiracket Libero Futuro assistita dall’avvocato Maria Bianco, sempre del Foro di Marsala.