E’ giunto il momento di spostare le lancette degli orologi: questa notte scatta l’ora legale 2023.

Tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, gli orologi dovranno essere spostati di un’ora in avanti, permettendo di godere di un’ora di luce in più ma di dormire un’ora in meno durante il fine settimana. L’ora legale scatterà alle 2 di domenica e porterà, come ogni anno, vantaggi significativi.