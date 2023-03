Pantelleria, 161 sbarchi di migranti nelle ultime 24 ore. Saranno trasferiti a Trapani

Ci sono una decina di donne e 35 minori, 27 dei quali non accompagnati tra i 161 i migranti sbarcati nelle ultime 24 ore al largo di Pantelleria. Sono quasi tutti tunisini, soccorsi della guardia costiera.



L’ultimo soccorso a bordo con 13 uomini, 3 minori e una donna.

Si tratta di sbarchi e viaggi autonomi, non ci sono scafisti, persone che lasciano la Tunisia a bordo di mezzi di fortuna, gommoni o barche, in un caso addirittura in mare è stato soccorso un migrante che navigava in solitaria su di un barchino.

Trattenuti nel centro di accoglienza dell’Isola, gli ultimi sbarcati nelle prossime 48 ore saranno trasferiti, al centro di identificazione di contrada Milo a Trapani.

Nell’ultimo anno, durante tutto il 2022, a Pantelleria il numero dei migranti giunti sull’isola ha superato quota 6 mila.