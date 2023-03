Auto green, Schlein “Italia e Germania stanno sbagliando”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il Partito Democratico continuerà a difendere l’ambizione delle proposte europee in questa direzione, Italia e Germania si sbagliano e dovrebbero parlare di più con le industrie del settore che si stavano attrezzando”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, sul voto contrario dei governi italiano e tedesco sul regolamento europeo che introduce il divieto dei motori a combustione interna nell’Ue dal 2035.“Sono obiettivi sicuramente ambiziosi, ma se ci sono risorse che accompagnano le aziende e competenze per lavoratrici e lavoratori che devono essere riprofessionalizzati questi obiettivi possono essere raggiunti. Questa destra mi sembra che ancora faccia finta di non vedere i problemi che i cambiamenti climatici stanno già producendo”, ha aggiunto termine degli incontri istituzionali tenuti a Bruxelles.

